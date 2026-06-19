El Parlamento venezolano designa una "mesa política paritaria" tras reunirse con la opositora Dinorah Figuera

Archivo - El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en una imagen de archivo - ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha sostenido este jueves un encuentro con la opositora Dinorah Figuera, quien fuera la máxima autoridad de la Comisión Delegada Legislativa de 2015, tras el cual ha sido anunciada la designación de una "mesa técnica y política paritaria" en aras del fortalecimiento de la democracia y la consolidación de la paz, entre otros, en el país.

Así lo ha confirmado en nota de prensa la propia Asamblea Nacional (AN) venezolana, señalando que este jueves ha sido celebrada "una primera reunión de trabajo" entre Figuera, "en su condición de representante de los diputados opositores del periodo 2015 a 2020", y el propio Freire, designado "para el diálogo político" por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Dicha mesa contará con una agenda que alberga "hitos y cronogramas concretos" que "contribuyan al fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la paz y la búsqueda de un futuro de bienestar y prosperidad para las venezolanas y los venezolanos", reza el comunicado sin otorgar más detalles al respecto.

Horas antes, en declaraciones a los medios desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, Figuera precisó que mantendría una reunión con el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, y otra con el presidente de la AN, de mayoría chavista, Jorge Rodríguez.

Desde allí, la opositora reivindicó la importancia de un Consejo Nacional Electoral (CNE) "creíble" y donde el voto de los venezolanos "pueda ser expresado libremente".

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, ha puesto en valor a la citada reunión de cara al debate de una agenda que, ha sostenido, sirva "de hoja de ruta para un diálogo sobre la transición democrática".

Cabe señalar que Figuera, quien sustituyó a Juan Guaidó en la presidencia de la Comisión Delegada Legislativa que representa una extensión del Parlamento de mayoría opositora de 2015, según señala el medio venezolano opositor Efecto Cocuyo, ha regresado a Venezuela tras años de exilio en España, país donde obtuvo el asilo político.

De hecho, en enero de 2023 el Tribunal 49 de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas emitió una orden de detención contra la junta directiva de la AN elegida en 2015 y controlada por la oposición.

Todo ello, bajo una orden de aprehensión emitida por presunta "responsabilidad en los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales, en virtud de su (presunta) participación en hechos irregulares relacionados con el nombramiento ficticio de una Junta Directiva de una supuesta AN ilegítima, para el robo de activos venezolanos en el exterior", según explicó entonces el Circuito Judicial Penal de Caracas.