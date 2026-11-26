Archivo - El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana Jorge Rodríguez - Ding Hongfa / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado este jueves que la cámara derogará la ley que pena con la inhabilitación política permanente, entre otras disposiciones, a aquellas personas que soliciten o apoyen la imposición de sanciones extranjeras contra el país.

El diputado y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha indicado que el próximo martes, 1 de diciembre, planteará ante la Asamblea Nacional venezolana la abolición de la llamada 'Ley Libertador Simón Bolívar' aprobada en noviembre de 2024.

El proyecto castiga a "todos los que promuevan, participen, difundan o hagan apología a la aplicación de sanciones contra el país", lo que "será un agravante en el delito de traición a la patria", mientras que la 'Ley de Extensión de Dominio' contempla la "confiscación de los bienes" que tengan esas personas en el país latinoamericano.

El anuncio se produce en medio de los acuerdos alcanzados con parte de la oposición, en una nueva etapa del país tras la captura en enero de este año del presidente Nicolás Maduro en un ataque de Estados Unidos sobre la capital, Caracas.

Este mismo lunes, Rodríguez y la representante de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, cerraron en territorio venezolano el cuarto ciclo de diálogo con un acuerdo de ocho puntos que incluye también iniciar la reforma de la Ley Constitucional contra el Odio para despenalizar conductas y revisar las concesiones de canales como Globovisión y VTV, junto a una hoja de ruta para recuperar el oro venezolano retenido en Reino Unido.