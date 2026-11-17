Archivo - El presidente de Yemen, Rashad al Alimi - Li Rui / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Yemen ha presentado este martes al presidente reconocido internacionalmente, Rashad al Alimi, la ley que declara a los rebeldes hutíes como organización terrorista un día después de ser aprobada por unanimidad en la cámara.

El presidente del Parlamento, Sultan al Barakani, ha remitido la ley a Alimi con vistas a que promulgue un proyecto que ha tenido el respaldo de todos los diputados y que "marca una firme postura nacional contra el proyecto armado" de la insurgencia hutí, según recoge la agencia de noticias yemení SABA.

Barakani así lo ha defendido en una carta adjunta al jefe del Consejo de Liderazgo Presidencial en la que apunta que el país no puede "permitir que sus instituciones, su soberanía o su futuro permanecieran bajo el control de un grupo que recurre a la fuerza y la violencia".

La ley, más allá de considerar a las milicias como organización terrorista, "deja claro" que responderán ante la Justicia todos aquellos que cometan delitos "contra los yemeníes y las instituciones del Estado". "Nadie que haya participado en la comisión, orden, financiación o encubrimiento de tales delitos debe quedar fuera del alcance de la Justicia", ha agregado el presidente del Parlamento.

En su misiva, Barakani aboga por que la ley vaya acompañada de una "acción nacional coordinada, que incluya la unificación de la toma de decisiones políticas y militares y el fortalecimiento del frente interno para restaurar las instituciones del Estado, poner fin al golpe de Estado y alcanzar los objetivos de la operación 'Amanecer de Yemen'", en alusión a la contraofensiva lanzada el pasado 4 de octubre por las autoridades instauradas en Adén contra los hutíes.

El grupo fundamentalista, por su parte, lanzó el 3 de septiembre una ofensiva a gran escala en el oeste de Yemen, llegando a controlar zonas estratégicas en torno al estrecho de Bab el Mandeb e incluso efectuando numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí --que respalda a las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.