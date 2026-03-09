Partidarios del opositor Navalni publican la autopsia oficial para denunciar la "manipulación" del Kremlin

Homenaje a Alexei Navalni en Cracovia (Polonia) en febrero de 2026 con motivo del segundo aniversario de su muerte. - Europa Press/Contacto/Beata Zawrzel

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los partidarios del líder opositor ruso Alexei Navalni, fallecido hace dos años mientras se encontraba preso en Siberia, han publicado este lunes la autopsia oficial elaborada por las autoridades rusas, que concluyó que Navalni murió por causas naturales y que aseguran que se trata de una "manipulación" para "lograr el resultado deseado".

"Esta conclusión contradice los resultados de estudios realizados por laboratorios extranjeros, que concluyeron que Navalni fue envenenado", ha señalado en redes sociales Maria Pevchikn, miembro del equipo del opositor.

Según Pevchikn, el equipo de Navalni ha decidido hacer pública la autopsia oficial con el consentimiento de la familia del disidente, tras conocer que varios medios de comunicación preparaban una "publicación sensacionalista" de los resultados del examen médico forense realizado por el Ministerio de Salud ruso en el verano de 2024.

Este informe "no aportará nada significativo" a la investigación sobre la muerte del opositor mientras cumplía una pena de cerca de 30 años de cárcel, que su familia y partidarios consideran un asesinato a manos de las autoridades rusas.

Pevchikn ha subrayado que los análisis realizados por laboratorios extranjeros han identificado la sustancia tóxica que acabó con la vida de Navalni: "La epibatidina".

289 PÁGINAS PARA JUSTIFICAR EL "RESULTADO DESEADO"

Esta colaboradora ha señalado también que la familia y el equipo de Navalni han examinado durante un año y medio el análisis forense oficial, un documento de 289 páginas que enumera las pruebas de laboratorio elaboradas durante la autopsia, una lista "inusualmente amplia y atípica para lo que el Kremlin denomina muerte por causas naturales".

"El examen forense muestra indicios de una evidente manipulación para lograr el resultado deseado: la conclusión de que Navalni supuestamente murió por causas naturales", concluye.

Alexei Navalni falleció el 16 de febrero de 2024, durante su estancia en una colonia penal de Siberia. Tras su muerte, varios gobiernos europeos han señalado al Gobierno ruso como responsable de su asesinato mediante epibatidina, una potente neurotoxina originaria de una rana dardo de Ecuador.