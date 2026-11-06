El Partido del Centro sueco se abre a gobernar a izquierda y derecha tras la renuncia de los ultraconservadores

La líder del Partido del Centro sueco, Elisabeth Ringqvist. - PARTIDO DEL CENTRO

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido del Centro sueco ha anunciado este viernes que se abre a gobernar a izquierda y derecha y ha dado de plazo una semana a los partidos Socialdemócrata y Moderado para que presenten una propuesta de gobierno, horas después de que el ultraderechista Demócratas de Suecia (SD) renunciara a cualquier pretensión de formar parte de un futuro ejecutivo y confirmara su paso a la oposición.

La líder de Centro, Elisabeth Ringqvist, ha pedido a socialdemócratas y moderados un "paquete político completo" que detalle propuestas y su financiación, así como información sobre qué partidos se encargarían de aplicarlas, dotando además de escasa maniobra a los eventuales socios minoritarios de la coalición.

"Queremos las respuestas el próximo viernes", ha dicho Ringqvist en una rueda de prensa, en la que se ha dirigido directamente a socialdemócratas y moderados. "No podemos seguir esperando para hacerlo paso a paso, sino que ahora será una negociación paralela", ha dicho, según recoge la televisión sueca.

Horas antes, este mismo viernes, el líder del ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), Jimmie Akesson, ha trasladado la presión al Partido del Centro al renunciar a formar parte en un futuro gobierno liderado por el actual primer ministro, Ulf Kristersson, con el respaldo de los otros grupos de la derecha.

"He llegado a la conclusión de que este es una buena decisión para los Demócratas de Suecia y, a largo plazo, una buena decisión para el país", manifestó Akesson sobre un paso que ha recibido con satisfacción Kristersson quien ha destacado que esto podría facilitar la formación del Ejecutivo y "hacer que lo que era muy difícil sea un poco menos complicado".

Demócratas de Suecia pasará entonces a la oposición, pero Akesson ha advertido de que pueden "usar esa carta" de tumbar al gobierno siempre que lo considere. "No dejamos que llegue al poder porque sea bueno, lo toleramos porque es el menos malo", ha dicho, según recoge la prensa sueca.