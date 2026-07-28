El partido gobernante en Pakistán gana nueve de los 13 escaños disputados en las elecciones de la Cachemira ocupada

El líder del Partido Popular de Pakistán (PPP), Bilawal Bhutto Zardari - Europa Press/Contacto/PPI

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El partido Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N) del actual primer ministro, Shehbaz Sharif, ha obtenido nueve de los 13 escaños en disputa durante una primera etapa de las elecciones locales celebradas en la Cachemira ocupada por Pakistán, según los resultados preliminares publicados por la Comisión Electoral.

Los cuatro escaños restantes han sido para el Partido Popular de Pakistán (PPP), que, al igual que la Liga, forma parte de la coalición del Gobierno federal. Pese a ello, el líder del PPP, Bilawal Bhutto Zardari, ha denunciado irregularidades en el recuento en distritos como en Mirpur y Kotli, según ha recogido 'Dawn'.

La votación de este lunes, la primera de las tres rondas electorales, se dan tras las multitudinarias manifestaciones que han dejado al menos 30 muertos y que se iniciaron a principios de junio en contra del alto coste de la vida y de los desorbitados precios de la electricidad, además de a favor de la reforma electoral.

Las protestas han sido impulsadas principalmente por el Comité Conjunto de Acción Popular de Jammu y Cachemira (JKJAAC), un movimiento civil que se opone a que en la Asamblea Legislativa de la Cachemira ocupada se reserven 12 escaños para los refugiados --y sus descendientes-- que huyeron de la parte de la Cachemira administrada por India tras la partición de 1947 y que hoy viven repartidos por otras provincias de Pakistán.

De los 45 escaños electos de la Asamblea Legislativa, 33 se cubren con representantes de circunscripciones dentro del territorio. Está previsto que los 12 escaños reservados para refugiados y sus descendientes se disputen el próximo 2 de agosto.