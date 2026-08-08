El partido del Gobierno húngaro elige al expresidente del Supremo András Baka como nuevo presidente del país

El nominado del partido del Gobierno húngaro a la Presidencia del país, András Baka - PRIMER MINISTRO DE HUNGRÍA / X

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tisza, el partido del Gobierno de Hungría, ha elegido al expresidente del Tribunal Supremo András Baka como nuevo presidente del país en uno de los últimos pasos para terminar de desmantelar las estructuras de poder que, denuncia el primer ministro Peter Magyar, construyó su predecesor Viktor Orbán, entre ellas el ahora expresidente Tamas Sulyok.

El partido de Magyar controla 141 de los 199 escaños del Parlamento, por lo que la ratificación de Baka el próximo martes en la cámara tendrá un carácter meramente ceremonial. Sulyok firmó el mes pasado la enmienda constitucional aprobada por el partido de Magyar que puso fin a su presidencia.

Baka ejerció de presidente del Supremo desde 2009 hasta 2011, cuando, según determinó tres años después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fue destituido por criticar al Gobierno de Orbán. El jurista ejerció como magistrado en la corte europea desde 1991 a 2008.

"A lo largo de toda su trayectoria vital, András Baka ha considerado de suma importancia el principio de separación de poderes, defendiendo siempre de manera consecuente el Estado de derecho y la independencia judicial", ha manifestado Magyar en su anuncio, publicado en redes sociales.

"Necesitamos un presidente de la República cuya autoridad profesional, independencia y experiencia en derecho público y constitucional ofrezcan una base sólida para devolver con éxito a nuestro país al camino del Estado de derecho y constitucional", ha añadido.