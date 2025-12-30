El partido gubernamental de Costa de Marfil logra la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias

Archivo - El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, vota durante las elecciones presidenciales de octubre de 2025, en las que obtuvo un cuarto mandato (archivo) - Europa Press/Contacto/Zhang Jian - Archivo

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El partido gubernamental de Costa de Marfil, la Agrupación de Houphouetistas por la Democracia y la Paz (RHDP, por sus siglas en francés), ha logrado una mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias celebradas el 27 de diciembre al obtener cerca del 77 por ciento de los escaños del Parlamento, según los datos publicados por la comisión electoral.

El organismo indica en su página web que la RHDP se ha hecho con 195 escaños, muy por delante de los 31 recabados por el Partido Democrático de Costa de Marfil-Agrupación Democrática Africana (PDCI) de Tidjane Thiam. Además, 23 candidatos independientes han logrado representación, mientras que otros tres partidos han obtenido un escaño cada uno.

De esta forma, el partido del presidente, Alassane Ouattara --quien hace dos meses obtuvo un cuarto mandato al frente del país--, ha mejorado sus resultados de 2021 y amplía su dominio en el Parlamento, en medio de las críticas por parte de la oposición sobre las medidas del jefe de Estado y su creciente papel en la política marfileña.

La RHDP presentó a las parlamentarias a varios de sus pesos pesados, incluidos el vicepresidente y varios ministros, con la intención de asegurar su victoria en las urnas, que han dado un fuerte varapalo al PDCI, que se ha hecho con menos de los escaños que obtuvo en 2021.

Los resultados ratifican el buen momento político de Ouattara, quien en octubre se impuso en las presidenciales con casi el 90 por ciento de los apoyos, una votación en la que hizo frente a opositores con pocas posibilidades tras la eliminación de las candidaturas de sus tres principales rivales, incluido el expresidente Laurent Gbagbo.

Ouattara, quien ocupa el cargo desde 2011, prometió en un primer momento que solo estaría dos mandatos al frente del país, dio marcha atrás en 2020, cuando se presentó tras la repentina muerte del entonces primer ministro y candidato gubernamental, Amadou Gon Coulibaly, obteniendo un tercer mandato con más del 94 por ciento de las papeletas después de que la oposición boicoteara la votación.

Dichos comicios sumieron al país en una nueva crisis política, si bien finalmente un proceso de diálogo permitió limar asperezas, incluida la vuelta al país de Gbagbo después de ser absuelto por el Tribunal Penal Internacional (TPI) de los cargos por presuntos crímenes contra la humanidad que pesaban contra él por su papel en el conflicto entre 2010 y 2011, desatado tras su negativa de reconocer su derrota en las urnas.

En esta ocasión, Ouattara justificó que su candidatura es permisible debido a que la reforma constitucional aprobada en 2016 puso su contador a cero, por lo que en la actualidad se estaría presentando a un segundo mandato, un extremo criticado por la oposición, que denunció un incremento de la represión, con cientos de detenidos en los días previos a la celebración de las presidenciales.