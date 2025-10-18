El partido Innovación declarará el lunes si concede su respaldo a Sanae Takaichi como primera ministra de Japón

Tras los acercamientos de las últimas horas con el PLD, la formación libertaria exige una reducción del número de diputados de la Dieta

El presidente del libertario partido Innovación de Japón, Hirofumi Yoshimura, anunciará el próximo lunes si acaba dando su respaldo definitivo a la ultranacionalista Sanae Takaichi, líder del gubernamental Partido Liberal Democrático (PLD), como futura primera ministra del país siempre y cuando acepte su petición de reducir el número de diputados de la Dieta, el Parlamento japonés.

En declaraciones a los medios japoneses, Yoshimura, gobernador de Osaka, ha confirmado los acercamientos de las últimas horas dirigidos por el copresidente del partido, Fumitake Fujita, que este pasado vieres confirmó que Innovación se ha desmarcado formalmente de la oposición del país en un movimiento que allana el camino a Takaichi.

No obstante, "todavía no se ha llegado a un acuerdo con el PLD", ha avisado Yoshimura, para quien la reducción de la Dieta en un 10 por ciento representa una "condición innegociable" para declarar su respaldo al partido del Gobierno.

El gobernador de Osaka, de todas formas, se ha dado hasta este próximo lunes para comunicar su deliberación final. "La fecha límite es el lunes 20, así que tomaré una decisión entonces. Hay diversas opiniones dentro del partido, pero en última instancia, yo tomaré la decisión final", ha asegurado.

Innovación cuenta ahora mismo con 19 escaños en la cámara baja de la Dieta, el Parlamento japonés, que se sumarían a los 100 del PLD. En medio de una oposición fragmentada, Fujita ha dado por rotas las conversaciones de coalición con los dos principales rivales del PLD, el Partido Democrático Constitucional y el Partido Democrático para el Pueblo, y dado por prácticamente hechas las conversaciones con la futura primera ministra.