El partido de Lula reclama al TSE medidas contra Flávio Bolsonaro por sus ataques al sistema de votación

Archivo - Flávio Bolsonaro. - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido de los Trabajadores (PT) del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, ha presentado una reclamación ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) para que sancione al precandidato Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por una declaraciones de esta semana en las que ponían en tela de juicio la fiabilidad del sistema electoral, a tres meses de las próximas elecciones.

El PT ha reclamado al TSE que sancione a Flávio con 30.000 reales (5.000 euros aproximadamente) y le ordene tanto a él como a otros dos diputados del Partido Liberal retirar de sus redes sociales una serie de publicaciones que inciden en estas acusaciones, que ya fueron desmentidas por el propio organismo electoral.

Los mensajes aluden a unos informes de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos acerca de la supuesta capacidad del Gobierno venezolano de manipular los sistemas electrónicos de votación en su país, que datan desde 2004 hasta 2020.

En su escrito de queja presentado al TSE, el PT remarca que "no hay ninguna referencia al sistema electoral brasileño" en esos informes, lo que es "deliberadamente omitido o sacado de contexto" por estas personas ya que de explicarlo "haría imposible sembrar dudas sobre el proceso electoral nacional".

Es por ello que reclama que Flávio y Eduardo Bolsonaro, así como los diputados Gustavo Gayer y Julia Zanatta, "se abstengan inmediatamente de reiterar, republicar o propagar, por cualquier medio" esta supuesta asociación entre la empresa venezolana señalada, Smartmatic, y las urnas electrónica brasileñas.

La queja llega después de que esta semana, al igual que hiciera el expresidente Bolsonaro en 2022, Flávio Bolsonaro congregara a decenas de diplomáticos y representantes extranjeros para alertarles de los supuestos riesgos que corren las elecciones de octubre de este año.

Flávio aseguró durante el encuentro que "muchas" de las máquinas de votación electrónicas utilizadas en Brasil han sido fabricadas por la empresa venezolana Smartmatic, denunciada por las autoridades estadounidenses por su responsabilidad en un supuesto fraude electoral de 2012 en Venezuela.

Sin embargo, el TSE salió rápidamente a desmentirlo y negó que ninguna de las urnas electrónicas tuvieran nada que ver con esa empresa y remarcó que es el propia institución la que se encarga de concebir y gestionar el sistema de votación.

Ante la repercusión, el equipo de campaña de Flávio ha salido a matizar sus palabras y ha explicado que nunca puso en duda la limpieza del sistema electoral y que solo se limitó a mencionar este informe de las autoridades de Estados Unidos y la necesidad de que acudieran el mayor número de observadores a estos comicios.