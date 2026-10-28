El partido de Milei defiende a Flávio Bolsonaro y denuncia un acto de persecución política tras su huida a EEUU

Archivo - La senadora y exministra argentina Patricia Bullrich - Delfina Corbera Pi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La senadora y exministra de Argentina Patricia Bullrich ha defendido este miércoles los resultados electorales de Brasil tras la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, si bien ha denunciado el uso de la Justicia "para eliminar a la oposición", después de que el excandidato Flávio Bolsonaro haya huido a Estados Unidos.

"La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia", ha señalado en sus redes sociales, donde ha destacado las "enormes oportunidades de cooperación" que tienen ante sí Brasil y Argentina pese a las "profundas diferencias políticas" que tiene el Ejecutivo de Javier Milei con el de Lula.

La senadora por La Libertad Avanza se ha referido a la huida de Bolsonaro, investigado por un presunto blanqueo de capitales y financiación extranjera irregular de su campaña y que este mismo miércoles ha aterrizado en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, acompañado de su mujer y sus hijas, desde la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, previo paso por territorio argentino.

Bullrich ha considerado que Flávio Bolsonaro "hizo una enorme elección", en alusión a su candidatura a la Presidencia de Brasil y ha defendido que "la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel".

En lo referente a la huida del excandidato, ha denunciado que "la utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición es una herramienta de poder que nunca puede ser el camino de una democracia".

Flávio Bolsonaro entró a territorio argentino a las 22.50 horas (hora local) por tierra, a través del paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves --que conecta la localidad brasileña de Foz do Iguaçu con la argentina de Puerto Iguazú--, según ha confirmado la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) de Argentina.

De acuerdo con las informaciones del diario 'La Nación', Bolsonaro y su familia fueron escoltados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria desde el cruce internacional hasta la pista del aeropuerto de la provincia argentina de Misiones, desde donde viajó a Ecuador, última escala antes de Miami.