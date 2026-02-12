El Partido Nacionalista de Bangladesh se perfila como el ganador de las elecciones

Urnas durante las elecciones en Bangladesh - Europa Press/Contacto/Habibur Rahman

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), encabezado por Tarique Rahman, se perfila como el ganador de las primeras elecciones generales celebradas en el país desde la caída del Gobierno de la ex primera ministra Sheij Hasina tras obtener, con datos todavía preliminares, la mayoría simple en el Parlamento.

Según resultados no oficiales difundidos por el canal Ekattor TV, el BNP ha obtenido 181 escaños frente a la alianza formada por el partido islamista Jamaat-e-Islami y el Partido Nacional Ciudadano (NCP), que surgió a raíz de las fuertes manifestaciones del verano de 2024 y que habría logrado cosechar un total de 51 escaños.

El equipo de comunicación del BNP ha indicado en un breve mensaje publicado en redes sociales que el partido "formará gobierno al obtener la mayoría de los escaños", si bien por el momento la comisión electoral no ha divulgado los resultados oficiales.

La alianza liderada por Jamaat-e-Islami ha presentado una denuncia ante la comisión alegando irregularidades durante el proceso en la que ha incluido una serie de enlaces que llevan a vídeos que servirían como pruebas de estas supuestas infracciones.

Las elecciones se celebran después de que el primer ministro de transición, el premio Nobel Muhammad Yunus, asumiera el cargo tras la salida de la ex primera ministra del Gobierno a raíz de las manifestaciones lideradas por la generación Z, que dejaron cerca de 1.400 muertos, según datos de Naciones Unidas.

Hasina, que huyó a India el año pasado, ha sido condenada a muerte en rebeldía por crímenes contra la humanidad por la represión de las manifestaciones, convocadas contra un polémico sistema de cuotas que reservaba más de la mitad de los puestos públicos a familiares de veteranos de guerra.