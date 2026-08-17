El partido ruso contrario a la guerra de Ucrania denuncia 35 detenidos antes de apelación en el Tribunal Supremo

Líder del partido Yabloko, Nikolai Ribakov. - Europa Press/Contacto/Sergei Bulkin

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El partido ruso Yabloko, única formación política en contra de la guerra de Ucrania que en un primer momento se iba a presentar a las elecciones legislativas de mediados de septiembre y que cuya participación fue vetada por el Tribunal Supremo, ha denunciado que al menos 35 personas han sido detenidas cuando querían asistir a la audiencia de apelación ante dicho alto tribunal, que estudia denuncias de financiación irregular.

"Al menos 35 personas que asistieron a la audiencia pública del caso Yabloko podrían haber sido detenidas cerca del Tribunal Supremo", ha informado el partido liderado por Nikolai Ribakov, quien ha participado este lunes en persona en la vista judicial que dirime su participación en los comicios.

Según ha denunciado Ribakov, entre los detenidos se encuentra Viktor Balabanov, candidato a la Duma Estatal por dicha formación. Al tiempo, ha señalado que agentes de policía visitaron a los participantes de la sesión anterior durante toda la semana para lanzarle advertencias y ha pedido la liberación de todos los detenidos y el cese de la intimidación contra los simpatizantes del partido.

Por su parte Yabloko ha ido informando de la vista judicial en sus redes sociales, en la que el propio líder del partido ha defendido que "no existe motivo alguno" para excluir a sus candidatos, apuntando que las denuncias por supuesta "financiación extranjera" son una "mentira".

"Publicamos y presentamos oficialmente ante la Comisión Electoral Central materiales que muestran a otros partidos publicando imágenes generadas por IA en sus sitios web oficiales. Mostramos capturas de pantalla de partidos que infringían los derechos de autor, precisamente lo que se le acusaba a Yabloko. Además, la acusación de que supuestamente compramos publicidad por valor de 88 millones de rublos (900.000 euros) se ha desmoronado ante nuestros ojos", ha señalado.

"TODOS LOS PARTIDOS DEBERÍAN SER DESCALIFICADOS DE LAS ELECCIONES"

En este sentido, Ribakov ha subrayado que si se sigue la misma lógica "todos los partidos deberían ser descalificados de las elecciones". "Especialmente Rusia Unida. Y las elecciones se cancelarán", ha dicho sobre la formación del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Nuestra postura es la siguiente: que Yabloko sea readmitido en esta sesión, o que todos los partidos sean descalificados", ha afirmado en la sesión de apelación, en la que el partido pelea para seguir en la papeleta electoral.

Ribakov ha incidido en que el veto a su candidatura pone en jaque si en Rusia hay "instituciones estatales capaces de mantenerse dentro del marco legal incluso en tiempos de crisis y adversidad" o si "se está desmantelando irrevocablemente el marco jurídico en favor de intereses a corto plazo".

Así ha denunciado que con la sentencia del pasado día 10 que les retiraba de las elecciones "millones de ciudadanos rusos fueron privados de su derecho constitucional al voto". "La lista federal del partido Yabloko fue excluida de las elecciones a la Duma Estatal. Y esto se hizo con tanta ligereza, con un desprecio tan flagrante por los fundamentos del derecho ruso, que cualquiera que considere el futuro de nuestro país siente inevitablemente una profunda preocupación por la estabilidad misma de nuestro Estado", ha indicado.

De esta forma, ha alertado de que los oponentes al partido socioliberal "están destruyendo los cimientos mismos del sistema jurídico ruso". "Están socavando la confianza en instituciones fundamentales, incluyendo la Comisión Electoral Central y la máxima autoridad judicial", ha lamentado.

El partido ultraconservador Rodina denunció hace días a Yabloko por supuestamente financiar su campaña con fondos procedentes del extranjero, incluido del magnate ruso Mijail Jodorkovski, en la 'lista negra' de Moscú por supuestas actividades terroristas.