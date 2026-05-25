El Partido del Trabajo de Corea del Norte convoca un congreso para abordar las próximas políticas estatales

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Vadim Savitsky

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido del Trabajo de Corea del Norte ha convocado este lunes un nuevo congreso para el mes de junio en el que prevé abordar las próximas políticas estatales y de la formación de cara a finales de año, una cita que servirá para revisar las medidas adoptadas en el país desde la anterior reunión plenaria en enero.

La oficina política del partido ha indicado en un comunicado que se ha decidido llevar a cabo esta segunda sesión plenaria del que es ya el noveno comité central para "analizar y poner en marcha las políticas estatales del partido durante este año", según informaciones recogidas por la agencia de noticias KCNA.

Así, ha dicho tener previsto "abordar el trabajo realizado a nivel estatal para la segunda mitad de año", lo que permitirá "analizar de forma detallada asuntos importantes". Esto abre la puerta a posibles debates sobre cuestiones de relevancia internacional, como las relaciones con Corea del Sur o Estados Unidos, en pleno aumento de las informaciones que apuntan a que el presidente de China, Xi Jinping, podría visitar el país dentro de poco.

Tras el importante congreso de principios de año, Pyongyang revisó su Constitución para añadir una nueva cláusula territorial y definir el territorio nacional como aquel que hace frontera con China y Rusia, pero también Corea del Sur, lo que ha supuesto a efectos prácticos la retirada de las referencias previas recogidas en la Carta Magna sobre una posible unificación de toda Corea.

La situación parece apuntar ahora a una reducción de las tensiones en la península de Corea y un posible acercamiento entre los países vecinos, especialmente tras la llegada a la Presidencia surcoreana de Lee Jae Myung.

Tras el congreso del Partido del Trabajo celebrado en 2021, cuando el cruce de acusaciones entre los dos países atravesaba un repunte, el propio líder norcoreano, Kim Jong Un, abogó por llevar las capacidades militares del país a "un nivel mucho más alto" y argumentó que este aumento "defensivo" de Corea del Norte era necesario para "proteger la seguridad del país".