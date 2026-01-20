El partido de Wilders deja de ser líder de la oposición neerlandesa tras la renuncia de diputados por disputas internas

Archivo - El líder del ultraderechista Partido de la Libertad (PVV), Geert Wilders - Europa Press/Contacto/Charles M Vella - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ultraderechista Partido de la Libertad (PVV), liderado por Geert Wilders, ha perdido su condición de principal partido de la oposición en la Cámara de Representantes de Países Bajos después de que este martes varios de sus diputados hayan abandonado la formación política por disputas internas.

El grupo de legisladores, un total de siete, ha criticado la gestión de Wilders durante la campaña electoral, cuando el PVV perdió once escaños (al caer de 37 a 26 respecto de la legislatura anterior). "La campaña se paralizó porque el líder del partido perdió el interés", han manifestado, en referencia a la cancelación de entrevistas y debates.

Asimismo, han exigido que un comité independiente analice el proceso electoral, "el ascenso y caída" del partido, y han insinuado un cambio de liderazgo al afirmar que un "futuro líder" debería actuar en consecuencia, según recoge el diario neerlandés 'De Telegraaf'.

"La continuidad del partido y las necesidades de los votantes no deben depender de las decisiones de un solo miembro del PVV. El PVV debe seguir existiendo, ahora, pero sin duda también en el futuro", han declarado. También abogan por colaborar con otras formaciones políticas: "El país necesita soluciones, no solo críticas", han zanjado.

El propio Wilders ha reaccionado al anuncio manifestando que es "un día oscuro para el PVV". "Pero seguimos adelante. Por Países Bajos", ha declarado el ultraderechista a través de un breve mensaje publicado en redes sociales.

Estos siete representantes han formado un grupo parlamentario llamado Markuszower Group, cogiendo el nombre de uno de los diputados que ha abandonado PVV, el israelí-neerlandés Gidi Markuszower. Todavía está en el aire si este grupo fundará un partido propio.

Esta división deja al partido de Wilders como la cuarta bancada en la Cámara Baja neerlandesa, al caer de 26 a 19 escaños. Los gubernamentales Demócratas 66 (D66) y Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) tienen 26 y 22, respectivamente. La alianza del Partido del Trabajo y los Verdes del GroenLinks (GL/PvdA) también le adelanta con 20 diputados.