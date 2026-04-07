Partidos políticos de Alemania denuncian ataques de la extrema derecha contra sus oficinas en varias ciudades

Archivo - Imagen de archivo del logo de la CDU, la Unión Demócrata Cristiana de Alemania. - Christoph Reichwein/dpa - Archivo

KIEL (ALEMANIA), 7 (DPA/EP)

Los principales partidos políticos de Alemania han denunciado este martes que sus oficinas en varias ciudades del norte del país han sido objeto de ataques por parte de miembros de la extrema derecha a lo largo del fin de semana, especialmente en localidades como Kiel y Flensburgo.

La Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Die Linke y Los Verdes, además de la Asociación de Votantes del Schleswig Meridional (SSW), que representa a la minoría danesa, se han visto afectados por estos incidentes, que incluyen actos de vandalismo y bombas incendiarias.

Desde el SPD afirman que durante la madrugada del lunes también se han registrado actos de este tipo. Varias banderas alemanas han aparecido pintadas en Flensburgo. Además, estos grupos han procedido a romper las ventanas de las oficinas de Los Verdes.

Las fuerzas de seguridad han informado de que no se han producido incendios importantes, sino daños menores en las fachadas atacadas. En algunas de estas dependencias se han hallado restos de cócteles molotov.

"Estos ataques contra las oficinas de nuestro partido son cobardes y afectan a todos aquellos que trabajan por nuestra sociedad democrática", ha lamentado Annabell Pescher, líder de los Verdes en Flensburgo.

Uta Wenzel, presidenta de la CDU en la ciudad, ha manifestado que "los partidos democráticos permanecen unidos, codo con codo", y ha condenado "la violencia en su conjunto y excepción". A su vez, ha criticado el uso indebido de la bandera alemana: "sus colores no representan la expulsión".

El líder regional del SPD, Ulf Kämpfer, ha expresado que "aquellos que dañan las oficinas, provocan incendios o pintan fachadas con símbolos de extrema derecha no están atacando a partidos concretos, sino los cimientos de la sociedad". "No nos dejaremos intimidar", ha añadido.