El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, durante una rueda de prensa en Ereván. - ?????? ????????? / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, ha anunciado este lunes que someterá a referéndum una nueva Constitución en el país que allane la paz con Azerbaiyán, al tiempo que ha ligado su futuro a esta consulta prometiendo dimitir del cargo si fracasa el proyecto y no presentarse a la reelección si sale adelante.

En un mensaje grabado, el dirigente armenio ha señalado que pone su "credibilidad política, humana y moral" en esta consulta, afirmando que una nueva Constitución permitirá firmar y ratificar el acuerdo de paz con Azerbaiyán, que facilitará "una paz institucionalizada, duradera e irreversible".

"Nuestro objetivo es transformar la República de Armenia: pasar de ser una trinchera que hace temblar la tierra a convertirse en una encrucijada de paz; un país que, además, disponga de un Ejército capaz de proteger de manera autónoma la integridad de las fronteras del Estado y de su territorio internacionalmente reconocido", ha expuesto.

El primer ministro, en el poder desde 2018, ha ligado su futuro a este referéndum, subrayando que su responsabilidad es dejar una Armenia "ausente de conflicto" e inaugurar una nueva República frente al actual ordenamiento que se diseñó "con el propósito de mantener el conflicto y en aras del propio conflicto".

"Si el pueblo vota en contra de la Constitución, si la nueva Constitución no resulta aprobada, presentaré mi dimisión y abandonaré el cargo de primer ministro. Y si el pueblo vota a favor de la Constitución, no volveré a presentarme como candidato a primer ministro en las próximas elecciones, ya sean ordinarias o extraordinarias", ha confirmado.

Así las cosas, Pashinián ha argumentado que si gana su propuesta se dedicará hasta los siguientes comicios a "institucionalizar y consolidar definitivamente la paz". "Armenia alcanzará un nuevo hito histórico, en el que ya no tendremos que elegir entre paz y Estado, paz e independencia, paz y prosperidad, paz y democracia", ha explicado.

Igualmente, ha apuntado que la reforma busca "liberar a la justicia de las garras de la oligarquía y devolverla al pueblo", tras lamentar que el actual sistema judicial es "criminal y oligárquico" y que la actual Carta Magna "protege con mano de hierro a numerosos saqueadores y asesinos".

En su alocución, el dirigente armenio ha negado que esta propuesta responda a "presiones externas o por satisfacer a terceros", incidiendo en que solo busca reforzar "la sostenibilidad" del Estado y "posicionar a la República de Armenia de una manera que supere la lógica de ser un puesto avanzado al servicio de otros".

Pashinián se hizo el pasado junio con un claro triunfo en los comicios parlamentarios en el país tras cosechar el 50% de las papeletas, en lo que supuso un espaldarazo a su política de acercamiento a la Unión Europea y de avanzar en el proceso de paz con Azerbaiyán, una fase que inició tras la derrota militar en Nagorno Karabaj, región que Bakú logró reintegrar en septiembre de 2023.