El Pentágono anuncia un contrato de casi 20.000 millones para acelerar la producción de misiles Tomahawk

Archivo - El secretario interino de la Armada, Hung Cao. - Europa Press/Contacto/Andrew Thomas - Archivo

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Defensa estadounidense ha anunciado este lunes un contrato de 22.900 millones de dólares (cerca de 20.000 millones de euros) con la empresa armamentística Raytheon para acelerar la producción del misil Tomahawk, en el marco de los intentos de reforzar la Armada estadounidense.

"El Departamento ha pedido a la industria que amplíe la producción de municiones y Raytheon ha respondido a esa llamada. Esta adjudicación para los Tomahawk aumenta nuestra capacidad para equipar a las Fuerzas Conjuntas, garantizando que nuestros combatientes se enfrenten a una lucha en igualdad de condiciones", ha declarado el subsecretario de Guerra para Adquisiciones y Sostenimiento, Michael P. Duffey.

Con este contrato, el Ejército estadounidense busca desarrollar una capacidad crítica de ataque de largo alcance con el que hacer frente a amenazas modernas. "Garantizar que nuestras fuerzas navales y conjuntas dispongan del poder de fuego letal que necesitan para disuadir la agresión y proteger el territorio nacional es una prioridad absoluta", ha afirmado por su lado el secretario interino de la Armada, Hung Cao, quien ha tachado de "histórica" la inversión anunciada.

"Acelerará la entrega de misiles Tomahawk a nuestros combatientes a una velocidad sin precedentes", ha incidido. Precisamente el equipamiento de las fuerzas navales estadounidense fue motivo de choque con el anterior secretario de la Armada de Estados Unidos John C. Phelan, quien dimitió el pasado abril en pleno bloqueo naval norteamericano en el estrecho de Ormuz.

Washington con este volumen de contrato quiere dar a sus socios industriales la estabilidad y predictibilidad para "ampliar sus plantillas, aumentar el ritmo de producción y reforzar las cadenas de suministro".