El Pentágono anuncia un paquete de ayuda militar a Líbano para ayudar al desarme de Hezbolá

Archivo - Soldados del ejército de Líbano protegen la entrada de los campos de refugiados palestinos de Burj al-Brajneh mientras las facciones palestinas comienzan a entregar sus armas en el marco del plan gubernamental para ponerlas bajo control estatal - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Defensa de Estados Unidos, recientemente rebautizado como Departamento de Guerra, ha anunciado este miércoles la aprobación de un paquete de materiales por valor de 14,2 millones de dólares (12,1 millones de euros) para asistir al Ejército de Líbano en el desarme de organizaciones armadas como el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

"El Departamento de Guerra ha aprobado un paquete de la Autoridad Presidencial de Reducción militar (PDA)" que fortalecerá la capacidad y los medios de las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) para "desmantelar los alijos de armas y la infraestructura militar de grupos no estatales, incluido Hezbolá", reza el comunicado publicado en su web oficial.

El paquete incluye cargas de demolición, detonantes y activadores de varios tipos, así como generadores y material de transporte, entre otros elementos listados por el Pentágono.

"El paquete proporcionará a las FAL la capacidad de realizar patrullas y retirar y eliminar de forma segura municiones sin detonar y depósitos de armas de Hezbolá, en apoyo del cese de hostilidades de noviembre de 2024 entre el Líbano e Israel", ha indicado la cartera.

En este sentido, el Pentágono asegura estar "empoderando" al Ejército libanés "para degradar a Hizbulá en consonancia con la prioridad de la Administración de contrarrestar a los grupos terroristas respaldados por Irán en la región".

El anuncio ha llegado apenas dos días después de que cinco personas muriesen en bombardeos perpetrados por el Ejército de Israel contra "múltiples objetivos terroristas" de Hezbolá, en el marco de las decenas de bombardeos lanzados por Israel contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024, que Israel asegura no violar argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.