El Pentágono asegura que Irán "tardará dos años" en recuperar sus capacidades nucleares

Archivo - La portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Kingsley Wilson - Europa Press/Contacto/Po1 Alexander Kubitza/Dod

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pentágono ha afirmado este martes que Irán "tardará dos años" en recomponer sus capacidades nucleares, alegando que fueron "totalmente destruidas" en la operación militar lanzada por Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán en medio de la ofensiva emprendida por Israel contra el país centroasiático el pasado mes de junio.

"Las capacidades nucleares de Irán fueron totalmente destruidas y los expertos han estimado que se tardarían dos años en recuperarlas", ha afirmado la portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, que ha destacado "la acción rápida del presidente (Donald) Trump" en una operación que ha calificado como "histórica".

Wilson se ha pronunciado de esta manera en una rueda de prensa que ha sido la primera tanto para ella como para el nuevo grupo de periodistas que han podido asistir y participar en el evento tras aceptar las normas establecidas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que el pasado mes de octubre impuso a los medios de comunicación un ultimátum para aceptar un conjunto de restricciones a la cobertura informativa del Pentágono o, en su defecto, perder sus acreditaciones de prensa.

En el nuevo cuerpo de prensa del Pentágono han aparecido personalidades como la activista ultranacionalista Laura Loomer, una de las representantes más extremistas del movimiento MAGA, o el excongresista Matt Gaetz, quien renunció el pasado año a su escaño y a su candidatura a fiscal general tras ser nominado por Trump. Lo hizo antes de que las acusaciones en su contra por su comportamiento sexual se concretasen en la conclusión de la comisión de ética de la Cámara de Representantes, que afirmó que Gaetz pagó decenas de miles de dólares a mujeres por sexo y drogas en al menos 20 ocasiones, entre ellas a una menor de edad.

Todas las principales cadenas de televisión, agencias, periódicos y radios declararon en octubre que sus reporteros se habían negado a firmar la política, incluyendo a las conservadoras Fox News y Newsmax en un grupo conformado también por ABC News, NBC News, CBS News, CNN, Associated Press, Reuters, Bloomberg, el 'New York Times', el 'Washington Post', el 'Wall Street Journal', 'The Guardian', 'The Atlantic', 'Financial Times', Politico, NPR y The Hill.

Dicha normativa establece que los periodistas podrían ser considerados "un riesgo para la seguridad" de preguntar al personal del Departamento de Defensa por información considerada sensible, una actividad frecuente ante la inexistencia de ruedas de prensa rutinarias del Departamento de Defensa, que apenas suma tres comparecencias públicas en 2025.