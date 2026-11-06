La periodista cubana Yoani Sánchez denuncia un operativo policial para impedirle salir de su casa

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La periodista y opositora cubana Yoani Sánchez ha denunciado este viernes la presencia de un operativo policial para impedirle salir de su vivienda en la provincia de La Habana, tan solo un día después de ser detenida durante unas horas por parte de las autoridades de la isla.

"En los bajos de mi edificio hay un operativo de la policía política para impedirme salir de casa este viernes", ha señalado Sánchez en un mensaje en redes sociales, que llega después de que haya relatado su detención en un "calabozo" en La Habana.

Tras agradecer el apoyo expresado por sus simpatizantes, ha incidido en que vivió en primera persona "con horror" que "decenas o cientos de cubanos son detenidos cada día en La Habana por no tener una dirección de la capital en su carné de identidad".

"Los llaman 'ilegales' y los deportan a sus provincias", ha denunciado, al tiempo que ha señalado la "absoluta sumisión" de la Policía Nacional Revolucionaria a la Seguridad del Estado.

La periodista y activista fue detenida este jueves por parte de las fuerzas de seguridad cubanas durante unas horas mientras abandonaba su vivienda en la provincia de La Habana según denunció el portal de noticias que dirige, 14ymedio.

Horas después Sánchez confirmó su puesta en libertad tras valorar el apoyo recibido. "Ese apoyo fue el que logró descorrer los cerrojos y abrir los barrotes", ha manifestado la periodista cubana.