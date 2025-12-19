El periodista turco Levent Gultekin, en libertad condicional tras ser detenido por difundir información falsa

Archivo - Retrato de Erdogan junto a una bandera de Turquía - Altan Gocher/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El influyente periodista turco Levent Gultekin ha sido puesto en libertad condicional este viernes tras una breve detención después de que las autoridades lo acusaran de difundir información falsa, unas acusaciones que han sido rechazadas por el propio Gultekin.

El periodista de 53 años, considerado a veces controvertido y afín a la oposición, ha mostrado en numerosas ocasiones una postura contraria al Gobierno turco, unas opiniones que ha difundido también a través de redes sociales, según informaciones del portal de noticias Haberler.

Gultekin fue detenido por la noche en una cafetería del distrito de Bebek, en Estambul, y ha sido acusado de haber difundido estas informaciones a través de su página en YouTube.

Voces críticas y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han alertado de que la presión contra los disidentes sigue aumentando en Turquía, donde muchos periodistas han tenido que hacer frente a demandas y detenciones por criticar al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.