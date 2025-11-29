Perú y Chile crean un comité de cooperación migratoria tras declarar Lima el estado de emergencia en la frontera

Archivo - Paso fronterizo de Tacna en Perú (archivo). - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

El Gobierno de Lima ha anunciado este viernes por la tarde la creación de un grupo de trabajo bilateral para estrechar la cooperación en materia migratoria con las autoridades chilenas, horas después de que el presidente peruano, José Jerí, adelantara que declarará el estado de emergencia en la frontera con Chile ante el aumento de la inmigración irregular, después de que más de un centenar de personas bloquearan una de las carreteras que conectan ambos países.

"Perú y Chile establecerán de inmediato un Comité Binacional de Cooperación Migratoria, que iniciará funciones este lunes con el objetivo de abordar, mediante la cooperación estrecha, la situación de la población migrante en la frontera entre Tacna y Arica. Los equipos de trabajo estarán conformados por las Cancillerías y los ministerios del Interior de ambos países", ha anunciado el Ejecutivo peruano en un comunicado.

El ministro de Exteriores del país andino, Hugo de Zela, firmante de la nota, ha dado a conocer además que este mismo viernes se reunirá de forma extraordinaria el Consejo de Ministros "para aprobar la declaratoria de emergencia en Tacna" dispuesta por Jerí, "con el objetivo de incrementar la presencia policial y militar en la zona".

"Este es un primer paso para declarar el estado de emergencia en todas las zonas de fronteras del Perú", ha explicado Zela, que ha lamentado que Perú no cuenta con "las condiciones ni las capacidades para recibir más migrantes" y ha advertido de que las capacidades del país "están colmadas, por lo que el (Ejecutivo) aplicará de manera estricta las leyes peruanas".

No obstante, Lima ha asegurado que toda actuación en materia migratoria en este contexto se hará "respetando siempre el derecho humanitario", disposición que Zela ha trasladado ya a organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), según el mismo escrito.

Este anuncio llega tras afirmar el presidente peruano que el estado de emergencia en la frontera estaría "aprobado, publicado y vigente" antes de que finalizase el día, medida que permitiría "redoblar esfuerzos con las Fuerzas Armadas".

En las horas previas, decenas de vehículos de carga habían quedado varados a su paso por la ciudad de Tacna en la carretera que conecta el sur de Perú con Chile, después de que más de un centenar de personas bloquearan la vía cuando intentaban llegar hasta territorio peruano en camino a sus lugares de origen tras las restricciones migratorias impuestas por las autoridades chilenas.

Perú exige al grueso de estas personas, en su mayoría de origen venezolano, un visado para poder entrar en su territorio. La situación podría empeorar aún más dentro de una par de semanas, después de que se celebre la segunda vuelta de las elecciones chilenas, en las que el candidato ultraderechista José Antonio Kast, tiene grandes posibilidades de vencer.

Entre sus promesas de campañas, el candidato del Partido Republicano tiene apuntada la expulsión inmediata de todos los extranjeros en situación irregular, así como el cierre de las fronteras con Perú y Bolivia.