Perú refuerza sus operativos para perseguir a la inmigración irregular: "Ya no tienen espacio para estar aquí"

Archivo - Agentes de la Policía de Perú, en una imagen de archivo. - Lucas Aguayo Araos/dpa - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades peruanas han anunciado el refuerzo de las operaciones contra la inmigración irregular tras el estado de emergencia de hace unos días, en especial en la frontera con Chile, después de que se produjeran los primeros incidentes y bloqueos como consecuencia de las restricciones migratorias de la parte chilena.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, ha informado de que se ha decretado el estado de emergencia en 28 municipios de hasta seis provincias y de que se están desplegando fuerzas y agentes "para poder hacer toda la cobertura y tener un mejor control con los ciudadanos extranjeros".

"Aquellas personas que siempre venimos detectando que se encuentren en forma irregular ya no tienen espacio para estar aquí en nuestro territorio peruano", ha advertido Tiburcio en medio de una operación contra población extranjera en Villa El Salvador, en la provincia de Lima, según recoge la cadena RPP.

"Tenemos que seguir haciendo las verificaciones, intervenciones, registros de todo lo que las personas que están transitando", ha defendido el ministro del Interior, quien ha confirmado otros operativos en varios distritos de la capital peruana, como Villa María del Triunfo y Lurín.

El presidente peruano, José Jerí, decretó hace unos días el estado de emergencia después de que a finales de noviembre se produjera un aumento del trasiego de vehículos y personas en la frontera con Chile, que también ha endurecido sus propias políticas migratorias. El grueso de estas personas es de origen venezolano, a quienes Perú les exige un visado para poder entrar en su territorio.

La situación podría empeorar aún más en las próximas fechas, después de que se celebre la segunda vuelta de las elecciones chilenas este domingo, en las que el candidato ultraderechista José Antonio Kast, con grandes posibilidades, ha prometido expulsar de manera inmediata a todos los extranjeros en situación irregular, así como cerrar las fronteras con Perú y Bolivia.