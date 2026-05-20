Petro denuncia un intento de secuestro contra un coordinador de campaña del Pacto Histórico

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una marcha por la paz - PRESIDENCIA DE COLOMBIA/OVIDIO GONZALEZ - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado que el senador Alexander López, coordinador de campaña de su partido, Pacto Histórico, habría sufrido un intento de secuestro por parte de varios hombres armados a los que ha señalado como combatientes de las disidencias de las FARC al mando de alias 'Iván Mordisco' y que habrían disparado contra una camioneta blindada del convoy de López.

"Acaban de intentar secuestrar al senador Alexander López", ha afirmado Petro en un evento gubernamental dedicado a la juventud, para poco después manifestar en redes que "el coche blindado del senador Alexander López fue rafagueado por fusiles disparados por el grupo armado del narcotráfico dirigido por 'Iván Mordisco' y 'Marlon'".

Sin embargo, según Petro, "el senador por seguridad cambió de coche desde el comienzo de su trayecto y se movilizaba un poco más adelante". "El coche del alcalde de Santander de Quilichao (Luis Eduardo Grijalba Muñoz) también ha sido atacado y ambos habían salido del mismo punto", ha agregado.

Los supuestos hechos también han sido denunciados por el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien ha expresado su "enérgico rechazo al intento de secuestro de Alexander López", alegando también que "informaciones preliminares indican que esta macabra acción es obra de un grupo de las disidencias".

"Solicito a las autoridades investigación eficaz y la captura de los autores de este hecho criminal", ha agregado Cepeda sobre el presunto incidente armado que habría involucrado a quien, además de senador como él, es el principal coordinador de la campaña del Pacto Histórico en el suroeste de Colombia y había acompañado horas antes hoy a Cepeda en un evento en la capital del Cauca, de donde volvía a Cali cuando fue interceptado.