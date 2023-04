Petro y el fiscal general de Colombia consensúan que no haya beneficios para narcotraficantes

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, ha anunciado este lunes que ha llegado a un acuerdo con el presidente del país, Gustavo Petro, para que no haya beneficios para narcotraficantes en sus propuestas para el desmantelamiento del crimen organizado.

"Se supera completamente esa discusión y me siento muy cómodo sobre lo que llegará en la ponencia; lo que se acuerda es que no haya ningún beneficio a importadores, ni a vendedores, ni a productores de sustancias estupefacientes en Colombia, sino solo al pequeño cultivador que era el origen de esa disposición", ha explicado Barbosa.

La Presidencia colombiana ha explicado que el proyecto "prevé la protección de los cultivadores de la hoja de coca --el eslabón más débil de la cadena-- a través de una estrategia integral que, a su vez, descriminalice su actividad".

Según un comunicado, el mandatario ha respondido a las dudas de Barrosa, en una reunión de más de dos horas con delegados del Ejecutivo y el Ministerio Público, en la que han reafirmado el compromiso en la lucha contra el narcotráfico.

Este acuerdo pone fin a una polémica entre ambos, ya que a finales de marzo Petro criticó al fiscal por haber perpetrado "una verdadera calumnia" cuando afirmó que el Gobierno había lanzado en el Congreso propuestas para legalizar el narcotráfico.

"Nadie en Colombia ha propuesto legalizar la cocaína. El fiscal confunde campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotraficantes, por eso las cárceles se llenan de campesinos y los narcotraficantes se pasean en helicópteros", dijo Petro.

Barbosa se jactó durante su participación en un evento celebrado en la capital dominicana de Santo Domingo y ante la presencia de diferentes fiscales y procuradores latinoamericanos y del Caribe de que se estaría "enfrentando" a la criminalidad del narcotráfico promovida desde el Gobierno a través del Congreso. "Yo me he opuesto, como fiscal general no permitiré que pase porque no representa el pensamiento de Colombia", indicó.