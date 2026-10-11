Un petrolero recibe el impacto de un proyectil cuando cruzaba el estrecho de Ormuz

Mapa de un ataque a un buque petrolero en el estrecho de Ormuz - EUROPA PRESS

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un buque de transporte de petróleo de grandes dimensiones está en llamas tras recibir el impacto de un proyectil cuando cruzaba el estratégico estrecho de Ormuz, según han informado fuentes iraníes y británicas.

"Un responsable de seguridad de un buque ha informado de que un petrolero en ruta de salida ha sido alcanzado en el lado de babor por un proyectil no identificado que ha causado daños", ha informado la la agencia de comercio marítimo de la Armada británica (UKMTO, por sus siglas en inglés).

El organismo británico ha indicado que se ha informado de que "toda la tripulación se encuentra bien" y de que "no se ha informado de ningún impacto medioambiental" como consecuencia del "ataque".

"Las autoridades están investigando", ha apuntado, la UKMTO, que recomienda a los buques de la zona "transitar con precaución e informar de cualquier actividad sospechosa".

Por su parte, medios iraníes han informado de un incendio en un buque que transitaba por la ruta sur del estrecho de Ormuz tras el impacto de un proyectil. El periódico iraní 'Saghr', que ha difundido un breve vídeo del buque en llamas, asegura que también los satélites con sensores térmicos han detectado un "gran incendio" en la zona.

Irán ha declarado cerrado el estrecho de Ormuz, paso estratégico del petróleo desde el golfo Pérsico a países de todo el mundo, y ha advertido de que solo es seguro cruzarlo a través de las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas. Estados Unidos, por su parte, asegura que no hay bloqueo del Ormuz porque controla este estrecho militarmente, una presencia que se limita a la parte exterior del paso.