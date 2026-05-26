Un petrolero sufre daños por "una explosión externa" frente a las costas de Omán

Archivo - Ubicación aproximada del petrolero que sufrió una "explosión externa" frente a las costas de Omán - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Un petrolero ha sufrido daños este martes tras registrar una "explosión externa" cuando se encontraba frente a las costas de Omán, según ha confirmado el centro Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, sin que por ahora haya detalles sobre el incidente.

Así, el organismo ha indicado en un comunicado que el suceso ha tenido lugar 60 millas náuticas (cerca de 111 kilómetros) al este de la capital de Omán, Mascate, y ha agregado que "el capitán del petrolero informa sobre una explosión externa, en el lado de babor y cerca de la línea de flotación".

"La tripulación y el buque están a salvo, si bien el capitán informa de que parte del combustible ha sido descargado al mar", ha señalado, antes de resaltar que hay una investigación en marcha y pedir a los buques que se encuentran en la zona que "transiten con cautela" por la zona.

El suceso tiene lugar después de que Irán acusara a Estados Unidos de violar el alto el fuego en vigor desde el 8 de abril con sus últimos ataques contra el sur del país, a pesar del proceso de las negociaciones en marcha para intentar lograr un acuerdo de paz para el conflicto abierto por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.