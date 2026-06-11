Un petrolero sufre un incendio en la sala de máquinas tras un "incidente" frente a las costas de Omán

Archivo - Ubicación aproximada de un petrolero que ha sufrido un incendio en su sala de máquinas tras un "incidente" frente a las costas de Omán - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un petrolero ha sufrido este jueves un incendio en su sala de máquinas tras un "incidente" frente a las costas de Omán, según ha indicado el centro Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, sin que por ahora haya más detalles sobre el suceso.

El organismo ha indicado en un comunicado que "las autoridades locales han indicado que un petrolero ha sufrido un incendio en la sala de máquinas" tras este "incidente", registrado 21 millas náuticas (alrededor de 39 kilómetros) al noreste de Sohar.

Así, ha subrayado que por ahora no hay "impacto ambiental" y ha agregado que "las autoridades siguen investigando". "Se recomienda a los buques que naveguen con precaución e informen de cualquier actividad sospechosa a UKMTO", ha zanjado.

El suceso ha tenido lugar poco después de que las autoridades de India confirmaran la muerte de tres marineros que fueron dados por desaparecidos el miércoles tras un ataque del Ejército de Estados Unidos contra un buque frente a las costas de Omán, un suceso condenado desde Nueva Delhi.

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró que sus fuerzas "inmovilizaron" y dispararon contra el petrolero 'M/T Settebello' mientras transitaba por el golfo de Omán por desobedecer las órdenes estadounidenses, en medio de su bloqueo a Irán en torno al estrecho de Ormuz.