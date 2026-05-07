Pezeshkian anuncia que se reunió recientemente con el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, durante una visita oficial a Omán en mayo de 2025 (archivo) - --/Iranian Presidency/dpa - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha anunciado este jueves que recientemente mantuvo una reunión con el líder supremo del país, el ayatolá Mojtaba Jamenei, quien fue nombrado para el cargo tras el asesinato de su padre, Alí Jamenei, en los primeros compases de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel y que no ha sido visto en público desde entonces.

Pezeshkian, quien no ha desvelado cuándo o dónde tuvo lugar la reunión, ha recalcado que la misma duró cerca de dos horas y media". "Lo que más me impresionó durante el encuentro fue su visión y sus formas humildes y profundamente sinceras, que hizo que el clima se basara en la confianza, la calma, la empatía y el diálogo directo".

Así, ha resaltado que este comportamiento por parte del líder supremo "puede ser un modelo para la gestión y el sistema administrativo del país", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB. "Un modelo basado en la responsabilidad, en ser cercano a la gente, en escuchar realmente los problemas, igual que hizo el líder mártir", ha señalado, en referencia al padre del actual líder supremo.

El nombramiento de Jamenei como nuevo líder supremo de Irán tuvo lugar el 9 de marzo, menos de dos semanas después del asesinato de su padre en un bombardeo en la capital, Teherán. Alí Jamenei, de 86 años, estuvo en el cargo desde 1989, cuando sustituyó a su muerte a Ruholá Jomeini, líder de Irán desde la Revolución Islámica de 1979.

Desde entonces han sido publicados varios comunicados por escrito por parte de Jamenei, si bien el hecho de que no haya aparecido en público y de que resultara herido en el citado bombardeo han alimentado especulaciones en torno a su estado de salud y su capacidad para dirigir el país, en un momento de negociaciones con Estados Unidos para un acuerdo que ponga fin al conflicto.