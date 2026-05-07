EEUU sanciona al viceministro de Petróleo iraquí por facilitar el desvío de crudo en beneficio de Irán

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves sanciones contra el viceministro de Petróleo de Irak, Alí Marij al Bahadli, por facilitar el desvío de crudo "en beneficio del régimen" de Irán y sus milicias afines en el país árabe.
"Como una banda de delincuentes, el régimen iraní está saqueando recursos que legítimamente le pertenecen al pueblo iraquí", ha señalado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien ha afirmado que Washington "no permanecerá impasible" mientras Teherán "explota el petróleo iraquí" para financiar sus actos de "terrorismo".
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha sancionado al viceministro de Petróleo iraquí por "el desvío de productos petrolíferos iraquíes en beneficio del conocido contrabandista de petróleo vinculado a Irán, Salim Ahmed Said", así como de la milicia Asaib Ahl al Haq, respaldada por Irán.
"Durante años, Marij utilizó sus cargos oficiales, primero como jefe del comité de petróleo y gas del Parlamento iraquí, luego en el Ministerio de Petróleo de Irak, para enriquecer a Said, a la citada milicia y, por extensión, a Irán", ha indicado el Departamento del Tesoro en un extenso comunicado.
En concreto, ha indicado que Marij "facilitó a Said la adquisición ilícita de productos petrolíferos mediante la concesión de derechos de exportación a sus empresas". "Maarij autorizó el transporte diario de petróleo por valor de varios millones de dólares desde el yacimiento de Qayará hasta VS Oil en Jor Zubair para su exportación", ha indicado.
Washington también ha acusado a Marij de ser "responsable de falsificar la documentación sobre la procedencia del petróleo para la red de Said", permitiendo así que el crudo fuera contrabandeado "haciéndolo pasar por petróleo puramente iraquí".
En paralelo, la OFAC también ha sancionado a tres altos mandos las milicias "terroristas", Kataib Sayid al Shuhada y Asaib Ahl al Haq, entre ellos Mustafá Hashim Lazim al Behadili, Ahmed Judair Maksus Maksus y Mohamed Isa Kadhim al Shuwaili.
"Estados Unidos seguirá exigiendo responsabilidades a estos grupos y a otras milicias terroristas alineadas con Irán en Irak, como Kataib Hezbolá, por sus ataques contra personal y civiles estadounidenses, instalaciones diplomáticas y empresas en todo Irak, ataques que estos grupos llevan a cabo sin tener en cuenta la soberanía de Irak ni el proceso democrático", ha argüido.