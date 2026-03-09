Pezeshkian niega ante Erdogan ataques contra Turquía y aboga por "reducir la tensión"

Archivo - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan - PRESIDENCIA DE TURQUÍA - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Mezeshkian, ha desmentido este lunes en conversación telefónica con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que se hayan lanzado proyectiles contra territorio turco y ha abogado por "reducir la tensión" a nivel regional.

Pezeshkian ha atribuido las noticias y "propaganda" sobre la intercepción de dos proyectiles supuestamente lanzados por Irán contra Turquía a un intento de Washington de "sembrar la discordia" entre Irán y sus vecinos y en particular contra el país "amistoso y hermano" de Turquía.

"Irán está dispuesto a crear un equipo conjunto para investigar las acusaciones de países y regímenes hostiles a Irán para resolver los malentendidos sobre supuestos ataques de Irán contra Turquía", ha destacado el mandatario iraní, según un comunicado oficial de la Presidencia.

Además, Pezeshkian ha subrayado que Teherán "siempre ha declarado su disposición a reducir la tensión en la región siempre y cuando no se utilice el espacio aéreo, el territorio o las aguas de nuestros vecinos para atacar al pueblo de Irán".

Por su parte, Erdogan ha trasladado a Pezeshkian sus condolencias por la muerte del líder supremo Alí Jamenei y por la muete de inocentes, "en especial las niñas de la escuela de Minab", según la Presidencia iraní. Asimismo ha deseado éxito al nuevo líder iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei.

El mandatario turco ha subrayado que su país "jamás ha pensado en enfrentarse a Irán" y ha defendido la necesidad de diálogo. "En este momento, más que nunca, las puertas de la diplomacia deben estar abiertas", ha recalcado.

El Ministerio de Defensa de Turquía ha anunciado este lunes que baterías antiaéreas de la OTAN han neutralizado un misil lanzado desde Irán que atravesaba el espacio aéreo turco, el segundo incidente de este tipo en menos de una semana.