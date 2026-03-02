Pezeshkian ordena al Gobierno dar servicio "ininterrumpido" a la población en medio de "la guerra impuesta" a Irán

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en una fotografía de archivo - Iranian Presidency / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado este lunes que ha dado orden a los ministros y organismos gubernamentales para que garanticen la entrega "ininterrumpida" de servicios a la población hasta el final de "la guerra impuesta", en referencia a la ofensiva a gran escala desatada el sábado por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"He ordenado a todos los ministros y jefes de organizaciones y agencias ejecutivas para que proporcionen servicios ininterrumpidos e integrados al público, con suficiente autoridad y planificación especial, de acuerdo con sus deberes y hasta el final de la guerra impuesta", ha manifestado en un breve mensaje publicado a través de sus redes sociales.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 550 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo lunes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.