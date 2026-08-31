Pezeshkian subraya que Irán "no busca una guerra" pero reitera que "dará una respuesta decisiva" a todo ataque

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian (archivo) - -/Iranian Presidency/dpa - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha subrayado este lunes que Teherán "no busca una guerra", si bien ha reiterado que "dará una respuesta decisiva" a cualquier ataque, horas después de los bombardeos ejecutados por Estados Unidos contra la isla de Larak, que han dejado al menos dos muertos.

"No estamos buscando una guerra. Este es un mensaje que hemos trasladado hasta ahora al mundo, pero no nos quedaremos de brazos cruzados ante la agresión y daremos una respuesta decisiva", ha señalado el mandatario antes de realizar un desplazamiento a Kirguistán para participar en una cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái (OCS).

Así, ha destacado que "si surgen problemas en esta región, toda la región se verá afectada y hará frente a problemas". "Los problemas no benefician a ningún país de la región, por lo que debemos unir fuerzas y trabajar juntos para garantizar la seguridad, la economía y el desarrollo de la región", ha argumentado, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que coordina a las fuerzas militares norteamericanas en Oriente Próximo, ha reivindicado en las últimas horas una "acción limitada y precisa" dirigida contra "unidades de minado de la Guardia Revolucionaria Islámica que representaban una amenaza inminente", tachando de "absolutamente falso" que tal acción pueda constituir un "acto de agresión".

En respuesta, las fuerzas iraníes han asegurado haber lanzado ataques contra cazas de Estados Unidos en las bases aéreas Rey Huseín y Al Azraq, ambas en Jordania, así como contra helicópteros y tropas estadounidenses en la base de Al Minhad, sita en Emiratos Árabes Unidos (EAU).