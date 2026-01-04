La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela reclama una "transición" liderada por Edmundo González

Archivo - El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia. - Europa Press/Contacto/Ignacio Lopez Isasmendi

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La colación opositora Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela (PUD) ha reivindicado que Edmundo González Urrutia --candidato presidencial de la colación en las elecciones presidenciales de 2024-- debe liderar la "transición" en Venezuela, tras la incursión militar estadounidense y la captura del presidente Nicolás Maduro.

"Este momento debe abrir paso a una transición democrática, pacífica y ordenada, que respete la voluntad expresada de manera soberana por millones de venezolanos el pasado 28 de julio de 2024, cuando el país manifestó su aspiración de cambio y su compromiso con una salida constitucional, cívica y electoral eligiendo a Edmundo González Urrutia como el presidente de todos los venezolanos", han indicado en un comunicado.

En la nota, piden la liberación de "todas las personas privadas de libertad por razones políticas" como elemento "indispensable" para la solución del conflicto abierto en el país latinoamericano. "Esa transición debe estar acompañada de garantías plenas de derechos humanos", han añadido.

La PUD ha agradecido el compromiso de todas las personas que se han mantenido "firmes" con la "democracia", expresándose "de manera pacífica" y "apostando por una Venezuela donde el respeto, la dignidad y la convivencia prevalezcan".

"Ha llegado el tiempo de la reconciliación nacional, del reencuentro entre los venezolanos, y de una transición que permita restablecer el Estado de Derecho, fortalecer las instituciones y garantizar que la soberanía popular sea respetada como base de una Venezuela en paz", han concluido.

La postura de la PUD mantiene la línea seguida por la opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que ha pedido al Ejército reconocer a González como presidente del país.

Por su parte, Trump ha expresado serias dudas sobre Machado porque considera que no cuenta con el respaldo suficiente entre la población. "Creo que sería muy difícil para ella ser líder si no cuenta con el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no cuenta con el respeto del país", ha indicado en rueda de prensa.