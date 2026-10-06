Polémica en la Eurocámara por el presunto boicot de una exposición en memoria de las víctimas del 7-O

Exposición en el Parlamento Europeo en memoria de las víctimas de los ataques del 7 de octubre de 2023, escenario de un incidente con las banderas de Israel y la Unión Europea que la institución está investigando. - EMBAJADA DE ISRAEL EN FRANCIA

BRUSELAS, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado este martes que la institución tomará las medidas pertinentes tras un incidente registrado en una exposición en la Eurocámara en memoria de las víctimas de los ataques del 7 de octubre de 2023, después de que las banderas de Israel y de la Unión Europea instaladas en la muestra acabaran en el suelo en unas circunstancias que la institución está investigando.

El incidente ha desatado una polémica en la Eurocámara después de que varios eurodiputados acusaran a la francesa Rima Hassan, de La Francia Insumisa y perteneciente al grupo de La Izquierda, de haber tratado de boicotear el memorial expuesto en la sede del Parlamento en Estrasburgo (Francia), toda vez que su grupo ha rechazado esta versión y ha denunciado la difusión de "bulos" sobre lo ocurrido.

"Un miembro de esta Cámara fue grabado aparentemente dañando una exposición en memoria de las víctimas del atentado terrorista del 7 de octubre en Israel. A la persona en cuestión se la vio presuntamente tirando al suelo la bandera de Israel, dejó caer un mástil y la bandera de la Unión Europea fue derribada y quedaron tiradas en el suelo antes de que el eurodiputado abandonara el lugar", ha relatado Metsola.

La conservadora maltesa ha resaltado la gravedad de estos hechos y ha avanzado que el Parlamento Europeo se toma "con la máxima seriedad" el incidente y está ya adoptando "todas las medidas oportunas" conforme a sus procedimientos, incluido el derecho de "la persona implicada" a ser escuchada antes de determinar posibles responsabilidades.

Asimismo, ha lamentado que este tipo de acciones "puedan hacer que la gente tenga miedo de hablar", por lo que ha reivindicado la necesidad de "no tolerar daños materiales" e "intentos de intimidar en lugar de debatir", sobre todo en "un momento de auge del antisemitismo en el mundo".

"Le debemos a la comunidad judía de Europa garantizar que, cuando nos mire, vea que esta también es su casa. Mañana conmemoraremos otro aniversario desde aquel negro 7 de octubre, hace tres años, y en vuestro nombre intervendré en el acto y recordaremos a las víctimas con la dignidad que merecen", ha concluido.

LA IZQUIERDA DENUNCIA "BULOS" SOBRE LO OCURRIDO

Las acusaciones contra la eurodiputada de La Izquierda partieron, entre otros, del europarlamentario francés del Partido Popular Europeo (PPE) François-Xavier Bellamy, quien denunció ante el pleno que la representante de La Francia Insumisa había "derribado la bandera europea y la bandera israelí" durante la exposición y reclamó a la Presidencia de la Eurocámara que sancione "sin demora" este comportamiento.

"Sea cual sea nuestra visión de la situación en Oriente Próximo", Bellamy sostuvo que derribar la bandera israelí durante una conmemoración del 7 de octubre supone ponerse del lado de quienes, "también en Europa, buscan importar de nuevo el odio antisemita que provocó las peores horas de la historia" del continente.

Frente a estas acusaciones, La Izquierda ha denunciado que están circulando "bulos con gran rapidez" en el Parlamento Europeo y ha señalado que está en contacto con Metsola para "hacer balance y establecer los hechos", al tiempo que ha recalcado "solemnemente" su apoyo a las víctimas de los ataques del 7 de octubre.

"Actualmente estamos en contacto con la presidenta del Parlamento Europeo para hacer balance y establecer los hechos y decir, de manera solemne, que apoyamos a las víctimas en los atentados del 7 de octubre y que el acto que no era más que un acto de apoyo del Parlamento a las víctimas", ha indicado en rueda de prensa la copresidenta del grupo La Izquierda, la también francesa Manon Aubry.

Así las cosas, ha defendido que "no se pisoteó ninguna bandera" y lo que realidad pasa es que "hay una comercialización de productos salidos de las colonias ilegales en Israel en ese acto". Aubry ha dejado "en manos de ese diálogo" con Metsola las posibles medidas por las acusaciones a una de sus eurodiputadas.

ISRAEL TILDA DE "ESCANDOLOSO" EL BOICOT

La polémica ha provocado también la reacción del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, quien ha calificado lo sucedido de "vergonzoso" y "escandaloso" y ha acusado a Hassan de "profanar" la exposición en memoria de las víctimas del 7 de octubre.

"La profanación de la exposición que conmemora a las víctimas del 7 de octubre en el Parlamento Europeo por parte de la eurodiputada de extrema izquierda Rima Hassan dice sobre todo cuánto poco respeto tiene por la misma institución en la que sirve", ha afirmado en un mensaje en redes sociales.

Acto seguido, Saar ha agradecido a Metsola su "determinación" para abordar el incidente y "por dejar claro que tal ofensa será tratada en los términos más enérgicos", además de elogiar a los miembros del Parlamento Europeo que "condenaron inmediatamente este acto vergonzoso".