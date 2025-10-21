La Policía de Atlanta afirma que el hombre detenido en el aeropuerto iba a "tirotearlo"

Archivo - Los pasajeros del aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta hacen cola en el punto de control de seguridad de la TSA - Europa Press/Contacto/Robin Rayne - Archivo

El alcalde celebra hablar "de una tragedia evitada" en lugar de que "más de 27 personas hayan muerto o resultado heridas"

21 Oct.

La Policía de Atlanta ha afirmado este lunes que el individuo detenido este lunes en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta tras amenazar con disparar con un fusil AR-15 que tenía en su camioneta pretendía "tirotear" el aeropuerto y que contaba con "27 cartuchos" para el arma.

"Había 27 cartuchos que podrían haber sido disparados con esta arma dentro del aeropuerto", ha señalado el jefe de la Policía de Atlanta, Darin Schierbaum, en unas declaraciones a la prensa en las que ha indicado que los investigadores están trabajando para averiguar los motivos del arrestado, según ha recogido la cadena NBC.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Andre Dickens, ha celebrado que haya funcionado la premisa de "si ves algo, di algo". "Estamos aquí hablando de una tragedia evitada, en lugar de estar aquí contándoles sobre más de 27 vidas perdidas o heridas en el aeropuerto más transitado del mundo", ha declarado a los medios de comunicación.

El sospechoso, un hombre de 49 años identificado como Billy Joe Cagle, fue arrestado tras un aviso de su propia familia, según ha informado la propia Policía y recoge la filial de la televisión estadounidense Fox.

Cagle profirió las amenazas cuando conducía junto a su familia hacia Atlanta. Entonces aseguró que su intención era hacer daño a la mayor cantidad de gente posible.

La Policía de Cartersville alertó a la Policía de Atlanta en torno a las 9.40 horas y transmitió la fotografía de Cagle y la intención del sospechoso de dirigirse al aeropuerto.

"Se dirigía al aeropuerto, según sus palabras, 'para tirotearlo', y la familia declaró que poseía un rifle de asalto", ha apuntado Schierbaum. "Lo que no sabíamos es que el Sr. Cagle ya había llegado al aeropuerto", ha agregado.

Cagle entró en la terminal a las 9.31 horas y estuvo en la zona unos 20 minutos, hasta que los agentes lo avistaron y lo detuvieron a las 9.54 horas. Parecía "muy interesado" en el área de facturación de la Administración de Seguridad en el Transporte, ha indicado el jefe de Policía. Entonces no llevaba encima ningún arma, pero en su camioneta se halló un fusil AR-15 cargado con una bala en la recámara y 26 más en el cargador.

La Policía ha informado de que se presentarán cargos por amenazas terroristas, intento criminal de perpetrar una agresión agravada, posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito y posesión de un arma de fuego por un delincuente