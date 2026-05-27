La Policía de Australia crea una unidad especial de respuesta rápida a atentados como el de Bondi

Archivo - Imagen de archivo de la vigilia celebrada por las muertes del atentado en la playa de Bondi. - Dean Lewins/AAP/dpa - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Australia han anunciado este miércoles la creación de una unidad especial de respuesta rápida para hacer frente a amenazas como la masacre de la playa de Bondi, situada en Sídney y en la que una quincena de personas murieron en diciembre a manos de dos hombres armados cuando celebraban la festividad judía de Janucá.

El subcomisario de la Policía de Nueva Gales del Sur, David Hudson, ha indicado durante su comparecencia ante la Comisión Real sobre Antisemitismo y Cohesión Social --que investiga la expansión de las amenazas de este tipo durante las semanas anteriores al atentado-- que hasta ahora existe un "desequilibrio de fuerzas".

Por ello, la Policía ha respondido a esta situación estableciendo un plan para crear un Mando de Respuesta Armada, que estará equipado con fusiles semiautomáticos, y ha aclarado que se reactivarán las operaciones prioritarias centradas en delitos y crímenes antisemitas.

Además, Hudson ha explicado que el uso de este tipo de armamento está limitado dentro de las fuerzas de seguridad a únicamente dos escuadrones especializados, según informaciones recogidas por la cadena de televisión ABC News. Asimismo, ha explicado que tras el ataque, la Policía reanudó la llamada operación 'Refugio', que había sido diseñada ante el aumento de la tensión entre diversas comunidades tras los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás y otras facciones palestinas en suelo israelí.

En este sentido, ha manifestado que esta operación contaba con una "alta visibilidad" y tenía como objetivo evitar un aumento de la violencia en las calles de Sídney. En su momento álgido, facilitó la movilización de 200 agentes y permitió cambios en la atribución de funciones para garantizar la seguridad.

El pasado 14 de diciembre, dos hombres --padre e hijo-- mataron a 15 personas e hirieron a otras 40 en la playa de Bondi mientras celebraban el primer día de la fiesta judía de las luces, la Janucá. El padre murió por disparos de la Policía, mientras que el otro tirador fue herido por los agentes y ya ha sido enviado a prisión.