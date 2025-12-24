La Policía de Australia detiene a un hombre por apoyar en redes sociales el atentado de Bondi Beach

Memorial improvisado por las víctimas de Bondi Beach, en la ciudad australiana de Sídney, - Europa Press/Contacto/Anna Arkayeva

Los agentes han encontrado en su casa armas, municiones y banderas relacionadas con Hamás y Hezbolá

SÍDNEY, 24 Dic. (DPA/EP) -

La Policía australiana ha detenido a un hombre de 39 años en la ciudad de Perth por comentarios antisemitas en redes sociales y simpatizar con los atentados de Bondi Beach de hace unos días, en los que una quincena de personas fueron asesinadas cuando celebraban la festividad judía de la Janucá.

Uno de estos mensajes de apoyo en redes sociales a lo que ocurrió aquel 14 de diciembre en esta conocida playa australiana ubicada en Sídney tuvo lugar apenas unas horas de que se produjera el atentado.

"Yo (... ) apoyo al cien por cien el derecho a la autodefensa de los dos tiradores de Nueva Gales del Sur contra los judíos y contra todos los judíos del futuro" escribió esta persona en Instagram, según han recogido medios locales.

El hombre, que permanecerá en prisión preventiva hasta al menos el 3 de febrero, ha sido acusado de un delito de incitación al odio por motivos raciales, por posesión de un arma prohibida y por otro relacionado con el mal almacenamiento de un arma de fuego, después de registrarse su domicilio.

La vice primera ministra del estado de Australia Occidental, Rita Saffioti, ha declarado que durante el registro la Policía además de hallar "armas prohibidas" también ha encontrado banderas relacionadas con el partido milicia chií libanés Hezbolá y el Movimiento Islámico de Resistencia (Hamás).

Asimismo, la cadena australiana ABC ha informado de que las autoridades declararon el miércoles ante un tribunal de Perth que en el domicilio de esta personas se han encontrado seis rifles registrados, unos 4.000 cartuchos de munición, así como una lista de material necesario para fabricar bombas caseras.

El pasado 14 de diciembre do hombres --padre e hijo-- mataron a 15 personas e hirieron a otras 40 en Bondi Beach mientras celebraban el primer día de la fiesta judía de las luces, la Janucá. El padre murió por disparos de la Policía, mientras que el otro tirador fue herido por la Polciía y ya ha sido enviado a prisión.