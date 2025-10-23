La Policía británica detiene a tres sospechosos de trabajar para los servicios secretos rusos

Agentes de la Policía Metropolitana de Londres, imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Steve Taylor

LONDRES 23 Oct. (DPA/EP) -

La Policía británica ha informado este jueves de la detención de tres personas sospechosas de trabajar para los servicios de Inteligencia de Rusia, en sus respectivos domicilios en el centro y oeste de Londres.

Estos arrestos se enmarcan dentro de una operación más amplia contra la cada vez mayor red de colaboradores de la que Moscú dispondría en territorio británico. Se trata de tres hombres de 44, 45 y 48 años.

"Estamos viendo un número cada vez mayor de reclutados, a quienes podríamos describir como 'apoderados', por los servicios de Inteligencia extranjeros", ha señalado Dominic Murphy, jefe de la oficina antiterrorista de la Policía Metropolitana de Londres.

Murphy ha recomendado a quienes se sientan "tentados" de trabajar para agencias de Inteligencia extranjeras de manera ilegal "pensárselo mejor" ya que se pueden enfrentar a "consecuencias muy graves".