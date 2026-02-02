La Policía británica investiga al que fuera 'número dos' de Gordon Brown por su relación con Epstein

Archivo - Peter Mandelson - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía británica ha anunciado la apertura de una investigación contra Peter Mandelson, quien fuera 'número dos' del primer ministro británico Gordon Brown (2007-2010) quien proporcionó información privilegiada al difunto pederasta y responsable de una red de trata de menores estadounidense Jeffrey Epstein, según nuevos archivos publicados.

La jefa de la Policía Metropolitana, Ella Marriott, ha explicado que "estamos al tanto de la publicación de millones de nuevos documentos judiciales relacionados con Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos".

"Tras esta publicación y las informaciones posteriores en prensa, la Met ha recibido varios informes relativos a posibles irregularidades en cargos públicos. Los informes serán revisados para determinar si cumplen con los requisitos para abrir una investigación" formal, ha añadido.

De la documentación publicada se desprende que Mandelson informó con un día de antelación a Epstein del rescate de 500.000 millones de euros que se disponía a aprobar la Eurozona en 2010. "Mis fuentes dicen que habrá un rescate de 500.000 millones de euros. Está casi cerrado", dijo Mandelson a Epstein cuando era aún ministro de Empresa.

La oficina de Gordon Brown ha indicado en un comunicado que ha solicitado al Gobierno que investigue la "filtración de información confidencial y sensible de mercado del entonces Departamento (Ministerio) de Empresa durante la crisis financiera global".

El propio Mandelson renunció a su carné del Partido Laborista para evitar causar "un mayor bochorno" tras publicarse su estrecha relación con Epstein. El año pasado ya fue destituido de su cargo como embajador británico en Estados Unidos por su vínculo con Epstein.

El Partido Laborista ha informado de que ya había abierto un expediente disciplinario a Mandelson, aunque no ha concretado los motivos. Desde la oposición han pedido retirarle el título nobiliario. "Es lo mínimo que pueden hacer por las víctimas y supervivientes de su amigo Jeffrey Epstein. Si a Mandelson le que da un atisbo de vergüenza se retirará de la Cámara de los Lores", ha afirmado el líder del Partido Liberal-Demócrata, Ed Davey.