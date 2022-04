La Policía carga contra manifestantes contrarios a Macron en París

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Grupos de manifestantes contrarios al presidente francés, Emmanuel Macron, reelegido este domingo para un nuevo mandato, se han enfrentado a la policía en varias ciudades francesas, incluida París.

En la plaza de la República de París se han reunido cientos de manifestantes inmediatamente después del anuncio de la victoria de Macron, en torno a las 20.15 horas, convocados espontáneamente a través de redes sociales, informa la radio francesa France Bleu.

Los participantes han coreado lemas como "Anti, anticapitalistas", "No hay cuartel para los fascistas. No hay fascistas en nuestros barrios" o "Aquí estamos, aunque Macron no lo quiera. Estamos aquí, por el honor de los trabajadores y por un mundo mejor. Aunque Macron no lo quiera, estamos aquí".

En las pancartas había frases como "Y ahora, la respuesta", "No es a los sin papeles a los que hay que despedir" o "La democracia real está aquí".

Cuando los asistentes han iniciado la marcha para salir de la plaza, sobre las 22.00 horas, la Policía ha realizado una primera carga y ha empleado gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra los manifestantes.

Luego los manifestantes se han reagrupado y sobre las 23.00 apenas quedaban unas decenas de personas mientras la Policía mantenía una importante presencia.

En Rennes, en el noroeste del país, los manifestantes han quemado contenedores y se han enfrentado a los agentes. Otros vídeos compartidos en redes sociales muestran cargas policiales.

El movimiento de los Chalecos Amarillos ha convocado varias manifestaciones durante la última semana bajo el lema "cualquier cosa menos Macron".