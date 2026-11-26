Archivo - Rachid Ghezzal, jugador del Besiktas, en imagen de archivo - Orange Pictures / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Georgia ha cargado contra aficionados del club de fútbol turco Besiktas mientras declaraban en público su apoyo a Palestina durante la celebración de un encuentro contra el equipo israelí del Hapoel Beer Sheva en el estadio de Batumi.

El partido de la competición UEFA Europa League se interrumpió en el minuto 25 después de que la Policía georgiana interviniera contra los aficionados. El encuentro acabó interrumpido durante media hora y de momento no hay información sobre heridos.

El ministro de Deportes turco, Osman Bak, ha condenado enérgicamente la "intervención desproporcionada" de las fuerzas de seguridad. "Nos oponemos a todo tipo de discriminación e injusticia que no sea compatible con los valores universales del deporte", ha añadido en redes sociales.

De hecho, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha llamado al presidente del club de fútbol, Serdar Adali, para transmitirle su respaldo, según ha informado el Besiktas en redes sociales.

El club, además, ha anunciado el comienzo de "gestiones ante el consulado general en Batumi y la UEFA" en relación al "abuso de la fuerza" ejercido por la Policía y seguirá de cerca "el proceso hasta que cada uno de nuestros aficionados regrese sano y salvo a nuestro país".

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, ha hablado por teléfono con su homóloga georgiana, Maka Botchorishvili, sobre la situación de los ciudadanos turcos en Batumi.

Incluso un rival encarnizado del Besiktas como es el Fenerbahce, ha trasladado su "solidaridad" con la comunidad del Besiktas "y con los aficionados afectados por estos sucesos". Otro histórico del fútbol turco, el Galatasaray, se ha sumado a este apoyo.