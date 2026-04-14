La Policía de Haití detiene a siete personas, incluidos cinco agentes municipales, por la estampida que dejó 25 muertes

Archivo - Vehículos de la Policía Nacional de Haití (PNH) - Europa Press/Contacto/David Allignon - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Haití (PNH) ha anunciado este lunes la detención de siete personas, incluidos cinco policías municipales, en relación a la muerte de al menos 25 personas en una estampida en la Ciudadela de Laferrière, una gran fortaleza Patrimonio de la Humanidad situada en el norte del país.

Un equipo de la Policía Judicial acudió el domingo a la vecina comuna de Milot como "parte de la investigación en curso sobre la tragedia", para, después de realizar varios interrogatorios, detener a siete personas, según ha precisado el cuerpo en un comunicado difundido en redes en el que ha reducido a 25 el balance de víctimas mortales desde la cifra de 30 facilitada anteriormente por las autoridades.

Cinco de ellas son "agentes de la Policía Municipal de Milot: Jhon Coxllee, alias 'Myson'; Genovè Octavien, Altidor Arly, Louis Max Andy y Césaire Wilner Billy. Los dos restantes son "empleados del Instituto para la Protección del Patrimonio Nacional asignados al norte, Wilfrid César y Valmyr Techlin".

La PNH, que no ha detallado los motivos de las detenciones, ha señalado que, durante el operativo, los investigadores han requisado "seis teléfonos celulares y seis insignias".

"Los siete detenidos se encuentran actualmente bajo custodia en la Comisaría Central de Cap-Haïtien (norte), a la espera de las acciones legales correspondientes", ha explicado la Policía Nacional, que ha querido "asegurar al público que se están tomando todas las medidas necesarias para investigar exhaustivamente este trágico suceso".