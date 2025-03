La Policía de Israel tirotea a un palestino tras un supuesto intento de atropello en Cisjordania

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Israel ha afirmado este martes que un palestino ha sido tiroteado por las fuerzas de seguridad tras supuestamente intentar atropellar de forma intencionada a un agente en los alrededores del asentamiento de Maale Adumim, situado en el centro de Cisjordania.

"Durante una inspección de vehículos en Mishor Adumim, un conductor intentó atropellar a un policía y se dio a la fuga", ha señalado en su cuenta en la red social X, donde ha indicado que, a su llegada a otro puesto de control "intentó escapar de nuevo, pero fue tiroteado por la Policía".

La Policía no ha dado por ahora detalles sobre el estado en el que se encuentra el palestino, cuya identidad no ha trascendido. Por ahora no hay reclamación de la autoría del suceso y se desconoce si se trata de un intento de ataque en la zona, situada cerca de Jerusalén.