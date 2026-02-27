La Policía de Malasia investiga una trama que implica al jefe anticorrupción

Archivo - Policía en las calles de Kuala Lumpur. - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Malasia investiga una trama de supuesta corrupción que implica precisamente al Comisionado jefe de la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC), Azam Baki, envuelto en un caso por sus participaciones en una empresa de servicios financieros que superaban el límite permitido para los funcionarios públicos.

La decisión llega después de que el Gobierno malasio haya dado luz verde a las pesquisas después tras el trabajo de un Comité Especial de Investigación. Todo después del que la agencia de noticias Bloomberg destapara el caso de la denominada "mafia empresarial", en la que un grupo de influyentes empresarios se conchabaron con funcionarios de la MACC para destituir a ejecutivos y tomar el control de empresas.

El inspector general de Policía, Mohd Jalid, ha confirmado que la Unidad de Investigación Criminal Clasificada está llevando a cabo las investigaciones que se centran en los intentos de hacer caer el gobierno y sabotear la estabilidad nacional.

"El caso se está investigando en virtud del artículo 124B del Código Penal, que abarca las actividades perjudiciales para la democracia parlamentaria, ya sean directas o indirectas. En caso de condena, el delito conlleva una pena de prisión de hasta 20 años", según ha informado informa la agencia estatal Bernama.

Poco después el ministro de Comunicación, Fahmi Fadzil, ha señalado que la Policía está investigando el supuesto intento de desestabilizar la administración, asunto que ha calificado de "muy grave".

"Este es un asunto muy grave, y sin duda dejaremos que la policía lleve a cabo una investigación exhaustiva", ha subrayado en declaraciones recogidas por medios malasios tras una reunión del gabinete.