La Policía prohíbe una manifestación en París contra "el genocidio en Gaza" por coincidir con el 7-O

Archivo - El prefecto de Policía de París, Patrice Faure, durante un acto junto a ministros franceses. - Sebastien Toubon / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Prefectura de Policía de París ha anunciado la prohibición de una manifestación que denuncia el "genocidio en Gaza" prevista para este miércoles, al coincidir con el aniversario de los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos armados el 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos en suelo israelí.

"A solicitud del ministro del Interior, Laurent Nuñez, he emitido una orden que prohíbe una manifestación "contra el genocidio en Gaza y por el respeto al alto el fuego" en París el miércoles 7 de octubre de 2026. "Esta fecha marca el tercer aniversario del ataque terrorista de Hamás contra Israel y dará lugar a numerosas conmemoraciones", ha indicado el prefecto de Policía de París, Patrice Faure, en un comunicado difundido en redes sociales.

De esta forma ha advertido de los "riesgos importantes de alteraciones al orden público" que entraña esta protesta, que las autoridades galas enmarcan en un contexto de "amenaza terrorista elevada" y auge de actos antisemitas.

"Ante esto, en particular, y a la luz de la totalidad de los riesgos identificados, mi responsabilidad es garantizar la seguridad de todos. Por ello, he decidido prohibir esta manifestación", concluye Faure sobre las movilizaciones convocadas en la capital francesa.

En Reino Unido, la Policía británica reclamó el pasado viernes a estudiantes que han convocado una manifestación para denunciar la situación en Gaza el próximo miércoles 7 de octubre que cambien la fecha de la protesta al coincidir con los atentados de Hamás en territorio israelí y entender que para muchos "será un día de duelo y reflexión" y apuntar a que se realizarán actos de vigilia por los muertos en los atentados terroristas.