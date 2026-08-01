La Policía de Sri Lanka impone el toque de queda en medio de graves disturbios en la gran cárcel de Mahara

Archivo - Imagen de archivo de la Fuerza de Intervención Especial de la Policía de Sri Lanka, en 2020- Europa Press/Contacto/Pradeep Dambarage - Archivo

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Sri Lanka ha impuesto el toque de queda en el distrito de Ragama, en la periferia de la capital, Colombo, debido a los disturbios que han estallado a primera hora de este sábado en la gran cárcel de máxima seguridad de Mahara a raíz de una disputa entre presos y guardias que se ha saldado con un recluso muerto y seis heridos.

La Fuerza de Intervención Especial de la Policía, así como personal del Ejército y la Armada, están desplegados en parte de la prisión pero ahora mismo la información sobre lo que está ocurriendo en su interior llega a cuentagotas.

Según las fuentes del medio nacional NewsWire, los incidentes comenzaron durante una visita de familias a la prisión para preguntar por el bienestar de los presos.

Los reclusos arrojaron piedras a los guardias de la cárcel y un grupo de ellos intentó protagonizar una fuga infructuosa. Los guardias abrieron fuego contra los presos, de ahí las víctimas, confirmadas por fuentes médicas en un balance provisional.

Fuentes penitenciarias añadieron que otro grupo de reclusos prendió fuego a un edificio de la prisión durante los disturbios, a la espera de un relato oficial de los acontecimientos.