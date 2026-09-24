La Policía de Turquía detiene a una decena de personas por presuntos lazos con Estado Islámico y Al Qaeda

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Turquía. - Tunahan Turhan/SOPA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Turquía han detenido este jueves en la ciudad de Estambul a once personas presuntamente vinculadas con las organizaciones terroristas Estado Islámico y Al Qaeda en el marco de una serie de redadas realizadas en varios puntos de la localidad.

Estas operaciones han sido llevadas a cabo en decenas de domicilios y se enmarcan en la política antiterrorista de las fuerzas de seguridad turcas, que se han incautado además de grandes cantidades de material digital, así como armas blancas y munición.

La investigación apunta a que todos ellos mantenían el contacto con miembros de las dos organizaciones y habían ensalzado sus actividades a través de redes sociales, según informaciones de la agencia de noticias Anatolia.

Los equipos, tras identificar a los presuntos sospechosos y dar con sus respectivos domicilios, realizaron operaciones simultáneas. Todos ellos han sido trasladados a comisaría para ser interrogados.