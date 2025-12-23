El Polisario reitera que la propuesta de autonomía de Marruecos no puede ser base para "una solución justa"

Archivo - Banderas de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) - CEDIDA POR EL FRENTE POLISARIO - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Frente Polisario ha reiterado en una carta enviada a Naciones Unidas que la propuesta de autonomía presentada por Marruecos "no puede en modo alguno constituir la base de una solución justa" y ha acusado a Rabat de "tergiversar" la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para extender el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en Sáhara Occidental (MINURSO).

El representante del Frente Polisario ante el organismo, Sidi Omar, ha trasladado al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, el esloveno Samuel Zbogar, que Marruecos ha llevado a cabo "un intento desesperado por engañar a los Estados miembro" al "tergiversar" la citada resolución al vincularla con la propuesta de autonomía presentada por Rabat para Sáhara Occidental.

Así, ha subrayado que dicha resolución "no reconoce ninguna 'soberanía' marroquí sobre el Sáhara Occidental ocupado" y ha recordado que varios países, entre ellos Eslovenia, "dejaron claro este punto en sus explicaciones de voto". Además, ha recalcado que dicho texto "no puede contradecir los objetivos y principios de la Carta de la ONU ni las posiciones establecidas de los órganos pertinentes de la ONU".

"Desde que el Sáhara Occidental fue incluido en la lista de territorios no autónomos en 1963, la Asamblea General y sus órganos subsidiarios lo han tratado como una cuestión de descolonización en virtud del Capítulo XI de la Carta, reafirmando el derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación y la independencia, de conformidad con la Resolución 1514 (XV) y otras resoluciones pertinentes", ha argüido.

En este sentido, ha recordado en su misiva, facilitada a Europa Press, una opinión consultiva emitida en 1975 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que se recalca que no hay "ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio de Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos", antes de insistir en que la citada resolución "no establece la 'propuesta' de Marruecos como la única base para las negociaciones".

"Lo que es aún más importante es que la 'propuesta' expansionista marroquí no puede en modo alguno constituir la base, y mucho menos la única base, de una solución justa y duradera para la descolonización del Sáhara Occidental, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación", ha manifestado Omar.

El representante del Frente Polisario ha puntualizado que "Marruecos, el estado ocupante, no ejerce ninguna soberanía ni jurisdicción administrativa sobre el Sáhara Occidental" y que Rabat es considerado "potencia ocupante" por las resoluciones de 1979 y 1980 de la Asamblea General de Naciones Unidas, entre otras.

"Marruecos, como potencia ocupante, no puede conceder una 'autonomía' ni ningún 'estatuto territorial' al Sáhara Occidental sin violar la condición internacional del territorio y las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas relativas a la descolonización", ha dicho, antes de insistir en que la propuesta de Rabat "socava el derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación al predeterminar el resultado y limitarlo a una sola opción".

"Esto equivaldría, en la práctica, a que Marruecos, el estado ocupante, decidiera por el pueblo saharaui, lo cual es incompatible con el derecho a la libre determinación reconocido por el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas", ha esgrimido, al tiempo que ha ahondado en que "la 'propuesta' expansionista excluye la opción de la independencia, que es a la vez una aspiración legítima del pueblo saharaui, liderado por el Frente Polisario, y una de las opciones contempladas" en resoluciones de la Asamblea General de la ONU.

UN PLAN "EXTREMADAMENTE PELIGROSO"

Por ello, ha hecho hincapié en que el plan de Rabat "es extremadamente peligroso, porque recompensaría a Marruecos, el estado ocupante, por su uso ilegal de la fuerza para ocupar el Sáhara Occidental, en flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas y del Acta Constitutiva de la Unión Africana". "Aceptar dicha propuesta sentaría un precedente peligroso en África y el resto del mundo", ha alertado.

Por último, ha puntualizado que la Carta de la ONU "exige que el Consejo de Seguridad actúe de conformidad con los propósitos y principios de Naciones Unidas, incluido el principio de libre determinación de los pueblos, y que sus decisiones no pueden contravenir las normas imperativas del Derecho Internacional, incluido el derecho de libre determinación".

Omar ha subrayado por ello que "todo Estado tiene el deber de promover la aplicación del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, y de abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuerza que prive a los pueblos de su derecho a la libre determinación y a la libertad y a la independencia".

"Los Estados deben condenar enérgicamente la 'propuesta' expansionista marroquí, puesto que pretende privar por la fuerza al pueblo saharaui de su derecho inalienable a la libre determinación y a la independencia, y legitimar la ocupación y anexión ilegales por parte de Marruecos de partes del Sáhara Occidental, territorio que aún se encuentra en proceso de descolonización", ha zanjado.

Durante los últimos años, el Frente Polisario ha sufrido varios varapalos por el apoyo de diversos países, entre ellos España, al plan de autonomía de Marruecos, una opción que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) rechaza de plano, en el marco de su petición de que se concrete la descolonización del territorio y se garantice su derecho a la independencia.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.